«Силовики» нагрянули на предприятие экс-министра Челябинской области. Возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нарушений на 10 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по результатам рассмотрения материалов проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области в отношении ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» региональным следственным управлением СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает официальный telegram-канал КСП.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, в августе на коллегии КСП были утверждены материалы контрольного мероприятия, проведенного в отношении ОГУП «Областной центр технической инвентаризации», возглавляемого в настоящее время экс-министром имущества и природных ресурсов региона Алексеем Бобраковым.

Результаты проверки оказались неутешительными. Аудиторы нашли в деятельности учреждения финансовые нарушения на сумму 5,4 миллиона рублей. В 4,5 миллиона рублей бюджету обошлись нарушения, допущенные руководством предприятия в сфере закупок.

Материалы проверки были направлены губернатору, в Законодательное собрание Челябинской области и прокуратуру региона. По материалам проверки и было возбуждено уголовное дело.

Между тем, сегодня в помещениях предприятия прошли обыски и выемка документов. Известно, что «силовиков» интересовали документы, относящиеся ко времени руководства ОблЦТИ Ириной Морозовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.20

Власти Южного Урала сняли режим превентивной изоляции в стационарах соцобслуживания. / В Челябинске нетрезвый водитель снес забор и дорожный знак на остановке. / В уральском городе чугунная скульптура рухнула на ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»