В Челябинской области сына депутата ЗСО обвинили в вооруженном конфликте

Полиция начала проверку информации о вооруженном конфликте с участием депутата Законодательного собрания Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о конфликте рассказала родственница пострадавших, написав об этом в комментариях к посту на официальном сайте губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Обращаются к вам жители с. Мордвиновка Увельского района. Хотим попросить вашей помощи в решении нашего вопроса. Дело вот в чем. 23.08.2020 года около 18:00 мы: Трунин Дмитрий Александрович, Юшин Игорь Сергеевич, Юшин Илья Сергеевич, Юшин Дмитрий Дмитриевич и Волков Олег Андреевич находились возле охотничьих угодий известной в нашем районе семьи Филипповых, – пишет пользователь, представившаяся как Юлия Трунина. – Так случилось, что Филипповы устроили погоню за нашей машиной, обстреляли ее из нарезного оружия с оптическим прицелом. У нашей машины было пробито колесо, поврежден тормозной барабан. Мы, естественно, остановились».

По словам женщины, когда автомобили остановились, из машины преследователь выскочил кандидат в депутаты Собрания депутатов Увельского района Артем Филиппов (сын действующего депутата законодательного собрания области Валерия Филиппова). «Он был в нетрезвом состоянии и ударил двоих из нашей компании прикладом», – добавила она.

О произошедшем пострадавшие сразу подали заявление в полицию Увельского района. «Но на нас началось давление со стороны семьи Филипповых. Думаем, что и на полицию они тоже пытаются повлиять, – пишет автор сообщения. – Обращаемся к вам, так как верим вам и хотим добиться справедливости. Боимся, что дело может быть спущено на тормозах и прикрыто!"

Впрочем, по информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, с заявлением в полицию обратилась и другая сторона конфликта. По обоим заявлениям полиция начала проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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