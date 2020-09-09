Челябинцы требуют наказать мэрию за загаженное озеро

Общественники требуют привлечь к ответственности чиновников Челябинска, махнувших рукой на нелегальную снегосвалку на Первом озере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, представители движения направили обращение в прокуратуру областного центра и природоохранную прокуратуру после проведенного мониторинга состояния Первого озера и прилегающей к нему территории.

Общественники обнаружили, что несмотря на постановление надзорных органов, меры по ликвидации нелегальной снегосвалки так и не были приняты. В итоге, за несколько месяцев жаркого лета огромные навалы снега вперемешку с мусором растаяли, и грязные потоки воды хлынули в Первое озеро и на территорию частного сектора. Челябинцы просят привлечь виновников к ответственности за неисполнение требования прокуратуры, а также побудить городских чиновников к строительству полигона в соответствии с требованиями закона «Об охране окружающей среды».

Реакции на проблему активисты движения добиваются несколько лет. В очередной раз общественники предупредили об экологических рисках прошедшей зимой, когда на площадку у Первого озера ежедневно свозили тонны грязного снега вперемешку с мусором. Тогда прокуратура Челябинска вынесла городской мэрии представление об устранении нарушений, но ситуация осталась без изменений. Поскольку снегосвалка не является специально подготовленным для таких целей объектом, дома жителей, живущих рядом, с приходом тепла ожидаемо оказались в зоне затопления.

«Это продолжается из года в год, и никакой реакции, хотя нарушения налицо. Данный участок не поставлен на кадастровый учет и не оборудован должным образом. Согласно требованиям к объектам накопления снега, они должны иметь твердое гидроизоляционное покрытие, обваловку по всему периметру, водосборные лотки, системы транспортировки талой воды на очистные сооружения и специальную защиту, однако этот участок по факту представляет собой просто кусок земли, на который складируется снег. Его объемы таковы, что он до сих пор не растаял до конца, и ситуация только усугубляется с каждым днем», – заявил эксперт общественной организации.

Общественник добавил, что вместо проведения обязательных мероприятий по оснащению площадки, на одном из въездов к ней был выкопан ров, перекрывающий доступ контролеров к снегосвалке. А попустительство чиновников привело к тому, что вокруг снежных гор появились несанкционированные мусорные свалки. На территории в несколько гектаров уже погибли деревья, общий же экологический ущерб может быть фатальным, если меры не будут приняты в ближайшее время, уверены челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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