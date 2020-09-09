В Верхнеуральске большая школа вырастет рядом со скотомогильником – другого места чиновники не нашли

Жители Верхнеуральского района недовольны выбором места строительства новой школы на 500 мест. Об этом рассказали в своем расследовании представители местного движения «Команда наследие». И причины для недовольства достаточно серьезные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новое и современное образовательное учреждение, на строительство которого выделено порядка 520 миллионов рублей, вырастет в охранной зоне действующего скотомогильника. К тому же, чтобы попасть в школу, необходимо будет перейти через оживленную трассу, по которой курсируют грузовики-рудовозы.

Действующие СанПиНы категорически запрещают строительство школ в охранной зоне скотомогильников, заявляют в «Команде наследия». А по данным министерства сельского хозяйства Челябинской области, охранная зона действующего в Верхнеуральске объекта должны составлять 1000 метров (правда, в ведомстве оговорились, что на таком расстоянии должны располагаться жилые помещения). Новое же образовательное учреждение строится в Верхнеуральске на расстоянии менее 800 метров.

Как оказалось, в администрации Верхнеуральского района знают об этом. Но ничего страшного не видят. Так, по словам заместителя главы района по инженерному обеспечению, строительству и ЖКХ Валентины Мухутдиновой, власти в ходе подготовительных работ направляли запрос в адрес главного государственного санитарного врача по городу Магнитогорску, Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому, Карталинскому, Брединскому и Варненскому районам Ларисы Булаковой о подтверждении возможности проектирования и строительства школы на расстоянии 791 метров от скотомогильника. И санврач ответила, что таковое возможно, если будут устранены нарушения, выявленные региональным минсельхозом и перечисленные в акте от 17 ноября 2016 года. В свою очередь, администрация района гарантировала устранить нарушения до 1 декабря 2020 года.

«При прохождении государственной экспертизы Челябинской области объекта, учитывалась вся вышеизложенная информация, получено положительное заключение государственной экспертизы № 74-1-1-3-030197-2019 г. от 01.11.2019 г. На сегодняшний день ведется согласование экономически эффективных технический решений при разработке сметной документации по ремонту скотомогильника, – цитирует «Знак» ответ Валентины Мухутдиновой на запрос зампреда Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова. – Мероприятия по устранению будут выполнены точно в срок».

При этом районные чиновники заверяют, что земельный участок выбрали с учетом развития Верхнеуральска в южном направлении. В черте города, считают в администрации, такой объект построить было бы невозможно.

Что касается оживленной трассы, то для ее преодоления планируется построить надземный переход. Впрочем, общественники уверены, что многие школьники могут им пренебречь и все равно будут стараться пересечь дорогу привычным способом и с нарушением правил дорожного движения. Да и надземные переходы в условиях уральской зимы могут быть небезопасны сами по себе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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