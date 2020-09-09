Во всех школах Магнитогорска появятся рециркуляторы

Металлурги обеспечат школы Магнитогорска рециркуляторами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», с целью организации профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) руководство компании приобрело для школ города почти две с половиной тысячи напольных рециркуляторов «Армед-2».

На днях облучатели-рециркуляторы доставлены в шесть городских школ. «Это первая партия, которая доставляется в образовательные учреждения, – отметила заместитель начальника управления образования администрации Магнитогорска Ольга Бирюк. – В ближайшее время все школы города получат 2493 рециркулятора. Благодарю ПАО «ММК» и благотворительный фонд «Металлург» за оказание такой существенной благотворительной помощи нашим образовательным организациям».

Так, школа №5 получила 35 рециркуляторов. С учетом имеющихся в школе пяти напольных приборов, они будут установлены во всех сорока классах, где сейчас занимаются дети. В режиме полной загрузки такие рециркуляторы смогут работать до замены лампы в течение восьми лет.

«Итоговая сумма этой закупки составила 30 миллионов рублей, – сказал директор благотворительного фонда «Металлург» Виталий Галкин. – Следующая партия рециркуляторов ожидается после 10-го сентября. К середине месяца все школы города будут обеспечены рециркуляторами».

Создание безопасных условий для обучения детей в общеобразовательных учреждениях города – это главный приоритет не только в условиях пандемии, – отмечают в пресс-службе комбината. Согласно актуальным санитарным требованиям, рециркуляторы, обеззараживающие воздух, должны быть установлены во всех учебных классах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.09.20

В Верхнеуральске большая школа вырастет рядом со скотомогильником – другого места чиновники не нашли. / Выявляемость коронавируса в Челябинской области снова пошла в рост. / Челябинцы требуют наказать мэрию за загаженное озеро. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»