В Москве задержали соратника южноуральского губернатора

Задержание замминистра энергетики России Анатолия Тихонова может аукнуться губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов был задержан вчера, 8 сентября, после допроса у следователя. До этого у него, а также у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) Игоря Кожуховского и других чиновников прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о предполагаемом мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи не исключают, что Тихонов был причастен к хищению в 2014 году части средств, выделенных ФГБУ РЭА на реализацию госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. Тогда агентство получило на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) несколько субсидий на общую сумму 968 миллионов.

При этом ряд анонимных telegram-канал отмечают, что после ареста Анатолия Тихонова у «силовиков» могут возникнуть вопросы и к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Дело в том, что Тихонов в 2014 году возглавлял ФГБУ РЭА, а Текслер в должности первого замминистра энергетики был непосредственным куратором агентства.

Кроме того, как пишет канал BlackMirror74, именно связка Тихонов – Текслер отвечала за строительство энергомоста в Крым. Стоимость проекта составила 47,3 миллиарда рублей, а львиную долю подрядов от строительства энергомоста получало ООО «Уралэлектрострой» миллиардера Сергея Чернова, объявившая о банкротстве стразу после запуска энергомоста. Другой канал – «ВЧК-ОГПУ» – отмечает, что и Тихонов, и Текслер пользовались услугами кипрской компании Neocleus Trust Company LTD, специализирующейся на юридическом и финансовом консультировании в сфере управления активами.

Впрочем, еще полтора года назад ряд экспертов называли среди причин переезда Алексея Текслера из Москвы в Челябинск, тогда еще только на должность врио губернатора, желание чиновника дистанцироваться от «косяков» Тихонова. А впоследствии, при обсуждении уже перспектив грядущих уголовных дел в отношении Анатолия Тихонова, telegram-канал «Кремлевский безбашенник» сообщал, что хотя в материалах ФСБ по Тихонову и фигурировало имя Алексея Текслера, но вопросы по нему (не без вмешательства администрации президента РФ) были сняты.

Между тем, наблюдатели не исключают, что теперь вопросы могут появиться вновь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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