В Челябинской области огласили приговор врачу, обвинявшейся в гибели пациентки из-за прописанных ею лекарств

Коркинский городской суд Челябинской области огласил оправдательный приговор в отношении врача.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Коркинского городского суда, врач-терапевт обвинялась в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Однако данное обвинение не нашло своего подтверждения в судебном заседании.

Напомним, трагедия произошла весной 2018 года. 30-летняя коркинка почувствовала себя плохо после приема выписанных ей лекарств. На следующий день, 30 марта, она скончалась в реанимации местной больницы от острой сердечной недостаточности.

Родственники жительницы Коркино обвинили в ее смерти врачей. Они заявили, что врач-терапевт назначила ей для приема препараты, не учитывая имевшиеся заболевания. Кроме того, родственники женщины уверяли, что после ее смерти из амбулаторной карты пациентки пропала страница о том злосчастном приеме, а данные о лечении были подделаны.

В суде с обвинениями не согласились. «Имея сорокалетний стаж работы в качестве врача, терапевт прежде, чем выписывать рецепты на какие-либо медикаментозные препараты, сначала изучила историю болезни пациентки, выслушала ее жалобы, назначила рентген грудной клетки, электрокардиограмму, сдачу соответствующих анализов и, соответственно, выписала рецепты, согласно имевшимся у пациентки заболеваниям», – говорится в сообщении пресс-службы суда. Это подтверждается не только показаниями самого медика, но и записями в карте амбулаторного больного.

«Более того, в карте амбулаторного больного в день приема подчеркнуты совсем другие названия медикаментов, именно на них и были выписаны рецепты», – отмечается в комментарии. Такие действия медика не могли быть расценены судом как умышленное оказание медицинской услуги ненадлежащего качества и, тем более, как преступная самонадеянность к наступлению возможных негативных последствий для здоровья пациентки, подчеркивает представитель судебной инстанции.

Кроме того, как следует из заключения повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы смерть пациентки наступила от имеющихся у нее ранее заболеваний.

«По смыслу закона уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ наступает при условии, что опасность, в частности оказанных услуг, для жизни и здоровья является реальной, а реальную опасность для жизни и здоровья потерпевшей представляли осложнения ранее имеющихся заболеваний, что и спровоцировало ее смерть, а вовсе не наличие обнаруженных при судебно-химическом исследовании в крови медицинских препаратов», – говорится в сообщении.

С учетом изложенного суд пришел к твердому убеждению о том, что вина врача не установлена и не доказана. 9 сентября оглашен оправдательный приговор, медик по предъявленному обвинению оправдана за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. Мать умершей коркинки уже заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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