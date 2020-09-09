В Челябинске загорелась высотка. Есть пострадавшие

В Челябинске загорелась десятиэтажка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области,возгорание возникло на крыше одного из 10-этажных домов в поселке Мелькомбината. По предварительным данным, происходило горение кровли на площади, порядка, 10-15 квадратных метров. Ранг сложности пожара был повышен до «1 БИС».

Огонь успел уйти на мансарду, но пожарные остановили и ликвидировали его в течение 20 минут. По информации на данный момент, в результате пожара есть пострадавшие, на месте работают специалисты «скорой помощи». Один человек погиб.

Пожарные, производившие тушение, отметили, что на кровле были обнаружены два газовых баллона. Силами сотрудников МЧС они были эвакуированы из зоны горения.

На данный момент производится разборка и проливка конструкций. На месте продолжают работать более 20 человек личного состава, четыре автоцистерны, две автолестницы и штабной автомобиль.

Дознаватели будут устанавливать обстоятельства пожара и его причину. По одной из версий, на крыше производились кровельные работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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