Южноуральского губернатора обвинили в незаконной агитации

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера обвинили в использовании служебного положения в предвыборной борьбе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на злоупотребление главой Южного Урала губернаторской должностью и возможный конфликт интересов указал кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской области от партии «Справедливая Россия» Илья Михайлов из Златоуста в обращении, направленном в облизбирком.

Поводом для жалобы послужила газета с весьма громким названием «По-честному!», изданная за счет средств избирательного фонда «Единой России», партийный список которой на выборах в региональный парламент возглавляет Алексей Текслер.

По словам Ильи Михайлова, в газете г-н Текслер представлен не только в качестве губернатора Челябинской области, но и в качестве лидера партии «Единая Россия» в регионе (хотя формально «единороссом» №1 остается Владимир Мякуш). При этом в агитационном материале излагаются планы главы региона по обновлению власти после выборов в ЗСЧО, а также отчет о его действиях в качестве губернатора.

Между тем, федеральный закон «О гражданской государственной службе Российской Федерации» прямо запрещает госслужащим «использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации».

При этом формально Алексей Текслер не может вести агитацию, так как для этого он должен был на время предвыборной кампании отказаться от исполнения обязанностей губернатора. Но Текслер этого не сделал. Наоборот, глава региона развернул бурную деятельность, начал «большую инспекцию» муниципальных образований. Только, вот, «Единая Россия» подает это в агитационных материалах как действия не только губернатора, но и лидера партийного списка, что ставит все остальные избирательные объединения в неравные для предвыборной борьбы условия.

В своей жалобе Илья Михайлов требует «провести проверку изложенных фактов нарушения законодательства об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также «на основании выявленных нарушений обратиться в уполномоченные органы о привлечении к установленной ответственности гражданина Текслера Алексея Леонидовича, выдвинутого кандидатом от ВПП «Единая Россия».

Челябинск, Виктор Елисеев

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