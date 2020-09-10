Пенсионеры Челябинска согласны на продолжительную и низкооплачиваемую работу

Почти половина челябинцев пенсионного возраста готовы работать по низкоквалифицированным профессиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый второй пенсионер в Челябинске ищет работу на полный день. При этом в среднем пожилые челябинцы согласны получать за свою работу 15 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром «Авито Работы». В среднем мужчины в городе претендуют на зарплату на 3 000 больше, чем женщины.

Ровно половина (50%) пенсионеров в Челябинске предпочитает полный рабочий день, на втором месте по популярности находится сменный график (его хотели бы иметь 24% кандидатов). 13% соискателей указывают в резюме неполный день, 10% – свободный график. Удаленная интересует только 3% соискателей пенсионного возраста, а вахтовый метод не востребован.

При этом каждый второй пенсионер (45%) согласен на низкоквалифицированную работу. Так, почти четверть всех соискателей пенсионного возраста в России (24%) ищет на работу в качестве домашнего персонала – например, помощника по хозяйству, няни или уборщика. По 7% соискателей согласны выполнять обязанности продавца, охранника или готовы рассмотреть любую работу, не требующую опыта. А вот, к примеру, на должность бухгалтера рассчитывают лишь 9% пенсионеров.

Зарплатные ожидания челябинцев пенсионного возраста в среднем составляют 15 тысяч рублей – эта сумма увеличилась на 3 тысячи с 2018 года. При этом мужчин-пенсионеров среди соискателей меньше, чем женщин (0,9% и 1,04% соответственно), и они претендуют на зарплату в 18 тысяч рублей, женщины – согласны на 15 тысяч рублей.

При этом зарплатные ожидания также различаются в зависимости от графика. Те, кто претендует на вакансии с полным рабочим днем хотели бы получать 20 тысяч рублей в месяц. Меньшую зарплату отметили соискатели, ищущие занятость со сменным графиком – 15 тысяч. Больше всего хотели бы получать кандидаты на удаленную работу – 35 тысяч рублей.

«Средний размер пенсии в России – менее 17 тысяч рублей, а в регионах пенсионеры могут получать еще меньше. По этой причине многие ищут дополнительный заработок. Кроме того, в этом году соискатели пенсионного возраста испытывают еще большую конкуренцию из-за пандемии коронавируса: в мае около 60% россиян, по данным «Авито», активно искали подработку» – отмечает Дмитрий Пучков, категорийный менеджер портала.

Интересно, что за год количество резюме пенсионеров в целом в России больше всего выросло в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» (+164%): старшее поколение стало чаще интересоваться этой отраслью. Впрочем, чаще всего кандидаты ищут работу в качестве промоутеров или расклейщиков объявлений. Хотя число резюме увеличилось во всех группах массовых профессий за год, на фоне остальных специальностей это выделяющийся скачок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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