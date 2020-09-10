В Челябинской области на карантин по коронавирусу закрыты 4 класса

В Челябинской области за сутки подтверждены 76 новых случаев коронавирусной инфекции, 2 из них – у школьников.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на карантин в связи с выявлением ковида у учеников закрыты 4 класса.
Всего с начала пандемии в на Южном Урале выявлены 15 тысяч 148 инфицированных. 412 из них скончались (сегодня минздрав сообщил еще о пяти – все умерли от хронических заболеваний, ковид был сопутствующей инфекцией).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 10.09.20
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