В Миассе полиция задержала серийного грабителя женщин

В Миассе полицейские задержали подозреваемого в четырех грабежах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Миассе сотрудниками уголовного розыска в ходе проведенных мероприятий задержан 22-летний ранее неоднократно судимый житель Чебаркуля, подозреваемый в нескольких открытых хищениях.

«Установлено, что в дневное время он высматривал на улицах Миасса женщин с украшениями на шее, затем срывал цепочки и убегал. Таким образом от рук злоумышленника пострадали четыре местных жительницы, 1957, 1961, 1967 и 1981 годов рождения. Кроме того, установлена причастность задержанного к грабежам в магазинах, откуда мужчина похищал различный товар», – уточнили в силовом ведомстве.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частями 1 и 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция данных частей статьи – лишение свободы сроком до четырех и семи лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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