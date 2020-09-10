Жители поселка под Челябинском боятся идти на выборы

В Копейске жители одного из поселков отказываются идти на избирательный участок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка «Шахта 201», расположенного на территории Копейска, обвинили городские власти в неудовлетворительной подготовке к Единому дню голосования. Обращение к главе Копейска Андрею Фалейчику появилось на официальной странице мэрии в соцсетях.

«До дня голосования осталось два дня, а жители поселка «Шахта 201» просто в ужасе от того места, где администрацией Копейска организован избирательный участок, – пишет одна из горожанок. – Да, более десятка лет назад это было просторное, светлое здание начальной школы 29. Люди с удовольствием шли голосовать, приходили семьями, с детьми. Однако администрация решила, что школа поселку не нужна и здание решили продать. На сегодняшний день в здании действует «реабилитационный» центр, так они себя называют, а по факту – секта. Повсюду молитвы, кресты и асоциальные личности, и на фоне всего этого красивая табличка с номером избирательного участка и небольшой закуток для голосования».

Организация избирательного участка в этом здании не соответствует ни одному из пунктов инструкции по обеспечению избирательных участков необходимой инфраструктурой, настаивают копейчане. «Администрация знает, что в данном здании нет условий для голосования, но до сих пор не сделали абсолютно ничего для исправления ситуации. Жители просто отказываются идти голосовать, – пишет автор сообщения. – Администрация Копейска, вы когда нас услышите?"

Впрочем, копейские чиновники не стали обнадеживать горожан. По их словам, в поселке просто нет других помещений для голосования. И появится что-то подобное не раньше, чем через год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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