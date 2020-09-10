Шесть южноуральских компаний вошли в ТОП-30 главных загрязнителей России

Шесть южноуральских компаний вошли в ТОП-30 главных загрязнителей России по итогам первого полугодия 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при составлении рейтинга оценивалось воздействие конкретного предприятия на атмосферный воздух, воду и почву.

«Рейтинг основан не на субъективных экспертных оценках, а на экологических данных из нефинансовой отчетности компаний, – сообщают составители – telegram-канал «Нержавейка». – Для расчетов использовались следующие показатели:

– выбросы загрязняющих веществ (в тоннах)

– использование свежей воды (в тысячах кубометров)

– сбросы сточных загрязненных вод (в тысячах кубометров)

– объем отходов I – IV классов опасности (в тоннах).

Если необходимые для расчета данные отсутствовали, экстраполировались показатели прошлых лет».

Возглавляет список по масштабы Норникель. Первая из южноруальских компаний – «Мечел» – расположилась на 4 строчке. На 11-ой ЧЭМК, на 16-ой ЧТПЗ, Ашинский метзавод и Саткинский чугуноплавильный заняли 22 и 23 строчки соответственно, Златоустовский метзавод – 27-ую.

В рейтинге по интенсивности воздействия Саткинский завод вышел в лидеры и занял второе место после компании Polymetal. «Мечел» на 8-м, Ашинский метзавод – на 15-мм, ЧТПЗ – на 17-м, ЧЭМК – на 20-м, ЗМЗ – на 28-м.

В целом по итогам I полугодия текущего года «Мечел» занимает четвертую строчку в ТОП-30 грязных предприятий российской металлургии (индекс загрязнения 0,49), Саткинский чугуноплавильный завод – девятую (0,38), ЧЭМК – пятнадцатую (0,29), ЧТПЗ – девятнадцатую (0,27), Ашинский метзавод – двадцать третью (0,25) и ЗМЗ – двадцать восьмую (0,12).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.09.20

Жители поселка под Челябинском боятся идти на выборы. / В Миассе полиция задержала серийного грабителя женщин. / Суд отказался смягчить меру пресечения защитнику экологических интересов челябинцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»