В Челябинске напали на координатора штаба Навального

В Челябинске напали на координатора штаба Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападение произошло вчера вечером в районе улицы Худякова. Алексея Барабошкина избили двое. « Деньги и телефон не взяли. Из травмпункта Алексея на скорой отправили в ОКБ №3 с подозрением на перелом костей свода черепа, – сообщили в штабе Навального. – Известно, что на протяжении нескольких недель Алексею поступали угрозы, связанные с работой штаба».

Медики передали информацию о криминальном характере травм в полицию. Начата проверка.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.09.20

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