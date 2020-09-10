В Миассе родственники затолкали труп пенсионера в бочку и утопили в пруду

В Челябинской области следователи выясняют подробности смерти 79-летнего пенсионера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пугающую находку жители Миасса обнаружили три дня назад в Поликарповском пруду.

Внимание местных жителей привлекла 200-литровая бочка, плававшая на поверхности водоема. На место вызвали полицию. Полицейские вскрыли бочку, обнаружив внутри труп пожилого мужчины. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что тело принадлежало 79-летнему жителю Челябинска. Оказалось, что пенсионер приехал на лето в Миасс, где снял квартиру. Вместе с пожилым южноуральцем приехали его 49-летняя племянница и ее супруг. Родственники признались, что именно они решили избавиться от тела пенсионера столь нетривиальным образом.

Но они настаивают: челябинец умер своей смертью. По словам племянницы, мужчине, страдавшему, среди прочего, алкоголизмом, стало плохо после употребления спиртного. Его пытались реанимировать, но безуспешно.

А вот сообщать о смерти пенсионера родственники не стали. Дело в том, что 49-летняя челябинка находится под подпиской о невыезде в рамках расследования уголовного дела о краже. То есть покидать Челябинск она не имела права. И совсем не хотела, чтобы полиция узнала о нарушении ею меры пресечения. Тогда-то они и решили избавиться от тела, используя рецепт, почерпнутый из какого-то детектива. Но то ли они не досмотрели тот фильм до конца, то ли его создатели не утруждали себя подробностями. Во всяком случае, для южноуральцев оказалось настоящим сюрпризом, когда под воздействием выделяемых при разложении газов металлическая бочка всплыла на поверхность.

Сейчас следователи проверяют, насколько рассказ родственников соответствует действительности. Свет на произошедшее должна пролить судебно-медицинская экспертиза.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.20

В Челябинске напали на координатора штаба Навального. / Шесть южноуральских компаний вошли в ТОП-30 главных загрязнителей России. / Жители поселка под Челябинском боятся идти на выборы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»