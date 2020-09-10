Сотрясение головного мозга у полицейской и сожженное дело: южноуралец-рецидивист выслушал приговор

В Аше вынесен приговор мужчине за совершение преступлений против сотрудников полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 37-летнего жителя города Сим виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, а также воспрепятствовании производству предварительного расследования путем вмешательства в деятельность следователя.

Установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти, в декабре 2019 года был доставлен в отделение полиции для привлечения к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. В полиции нетрезвый южноуралец набросился на женщину-участкового и ударил ее по голове, в результате чего та получила сотрясение головного мозга.

В ходе расследования этого преступления, в феврале 2020 года, находясь в следственной комнате изолятора временного содержания отдела полиции, мужчина порвал и поджег листы расследуемого уголовного дела, а также сломал вещественное доказательство – диск, содержащий информацию об обстоятельствах преступления.

Суд приговорил южноуральца к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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