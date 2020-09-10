В Миассе огласили приговор матери, чей двухлетний сын выпал из окна шестого этажа

В Миассе назначено наказание матери, по чьей вине выпал из окна малолетний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №4 Миасса рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Установлено, что 23 июня этого года около 20:00 женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышла в туалет выкурить сигарету, оставив 2-летнего ребенка без присмотра в комнате с раскрытым настежь окном. Воспользовавшись внезапной свободой, мальчик взобрался на табуретку, затем на подоконник и выпал из окна 6 этажа, получив многочисленные травмы. Малыш остался жив.

Женщина вину в совершенном преступлении признала полном объеме. Суд оштрафовал горе-мамашу на 20 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.20

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