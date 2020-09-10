Текслер приглашен: сегодня в Челябинске состоится митинг «За чистый воздух!»

Челябинцы пригласили на митинг «За чистый воздух!» губернатора Алексея Текслера.

Как уже сообщал «Новый День», митинг состоится сегодня в 18 часов в парке имени Гагарина на площадке у ротонды молодоженов.

Отметим, что организаторы митинга заявляли ряд площадок поближе к правительству области:

– перекресток улиц Кирова и Коммуны

– площадка на Бульваре Слава у памятника Доблестным сынам отечества

– площадка на Алом поле у памятника Ленину

– площадка у здания регионального правительства на Бульваре Славы

– площадка у оперного театра и так далее

оказались сегодня заняты с 7 утра до 10 часов вечера – так заявили чиновники городской администрации.

Не разрешили борцам за чистый воздух и занять сцену возле фонтана в парке Гагарина.

Но это организаторов не смутило: митинг согласован и состоится. Губернатору направлено персональное приглашение – люди надеются, что хотя бы перед выборами у человека, возглавляющего предвыборный список партии власти и обозначившего экологию в числе своих первоочередных задач, найдется время пообщаться с горожанами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.09.20

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