В Челябинской области власти махнули рукой на нужду жителей в транспорте

Жители Аргаяшского района пожаловались губернатору на отсутствие пассажирского сообщения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с середины лета жители нескольких сел Аргаяшского района лишены услуг общественного транспорта. Об этом южноуральцы рассказали о сообществе «А.Л. Текслер, помоги!" в социальных сетях.

«У нас с июля опять отменили рейсовый автобус 499 «Аргаяш-Яраткулова». Для южной части района это ощущается особенно остро, – пишут авторы обращения. – Как нам, жителям сел Яраткулова, Кулуево, Березовка, Кузяшева и др., трудно добираться до места работы, больницы, аптек и других учреждений, находящихся в райцентре – не передать! Чуть больше месяца радовались мы автобусу, но не успели люди привыкнуть, как его опять отменили. Вот и сожалеем мы, «безлошадные» пассажиры, что опять приходится по двойной цене ездить с сомнительными таксистами, которые к тому же капризничают и не всех подвозят – попробуй доберись вовремя до места назначения».

При этом, по словам южноуральцев, районные власти решать проблему не торопятся, ограничиваясь лишь ссылками на убыточность перевозок. Зато безвыходной ситуацией пользуются таксисты, успевая только за первую половину дня сделать по 2-3 рейса успевают сделать от Кулуево до Аргаяша.

Маршрут всегда был востребован, уверяют южноуральцы. Но «людям нужны не консервные банки, а автобусы». «На южном направлении должен работать только муниципальный транспорт, – настаивают они. – Район обязан развивать его, это прямая обязанность власти».

Впрочем, чиновники так не считают. «Информируем, что 01.04.2020 в администрацию Аргаяшского муниципального района поступило письмо от ИП Алибаева Р.Р. об отказе осуществления автобусных перевозок по всем маршрутам в связи с трудным финансовым положением, убыточностью маршрутов из-за низкого пассажиропотока, – прокомментировала обращение официальный представитель районной администрации Алиса Ситдикова. – После введения в марте 2020 года режима повышенной готовности пассажиропоток стал крайне низким, а по некоторым маршрутам исчез совсем».

Что делать жителям района, которым все-таки нужен общественный транспорт (тем более, что большая часть ограничений режима повышенной готовности уже давно снята), чиновница не пояснила.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.20

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