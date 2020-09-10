Экс-замначальника челябинской колонии поручил срок за доставку сотовых и оргтехники заключенным

В Челябинской области осужден бывший заместитель начальника исправительной колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего заместителя начальника исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Челябинской области виновным в превышении должностных полномочий, а также получении взяток.

Следствием и судом установлено, что в 2016-2018 годах сотрудник челябинской колонии получил от представителей заключенных взятки на сумму более 500 тысяч рублей за обеспечение режима отбытия наказания с возможностью пользования сотовой связью, оргтехникой и других предметов, запрещенных к использованию.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суда приговорил экс-сотрудника ГУФСИН к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафу в 1,5 миллиона рублей и лишению права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 4 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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