«Мы не тараканы!» В Челябинске состоялся митинг «Хватить нас травить!» (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске состоялся митинг «Хватить нас травить!».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на летней эстраде в парке имени Гагарина собрались несколько сотен человек. Они хотели привлечь внимание не столько чиновников, которые не просто бездействуют (более двух лет действует национальный проект «Экология», однако никаких позитивных сдвигов не видно), но зачастую принимают незаконные, а то и преступные решения, сколько горожан, занявших пассивную позицию.

«Вряд ли им нравится дышать отравленными воздухом и смотреть, как болеют их дети», – высказали мнение участники акции и призвали челябинцев не быть пассивными и активно отстаивать свои права на благоприятную окружающую среду, что сегодня равнозачно праву на жизнь.

«Мы очень долго спали. И проспали тот момент, когда нас начали травить в собственных квартирах, – заявила экоактивистка Валентина Волкова. – Смог стал привычной реальностью».

То, чем сегодня дышат челябинцы, продемонстрировала другая общественница Елена Плотникова.

Это фильтр приточной вентиляции, установленный в квартире, расположенной в доме рядом с городским бором. Раз в два месяца фильтр меняют: то есть, то, что вы видите, накопилось всего за 60 дней. Или попало в легкие к тем, у кого такого фильтра нет. И это в одном из самых чистых мест города. Чем дышат живущие в других районах Челябинска, даже страшно представить.

Отметим, что горожане приглашали на митинг губернатора Алексея Текслера, который несколько месяцев уклоняется от обсуждения с общественностью экологических проблем. Текслер, разумеется, не пришел.

«Мы не тараканы, чтобы нас травить!» – заявили участники митинга и добавили: им не нужны ни такой губернатор, ни его партия

Напомним, что горожане, подавая уведомление о проведении акции, перечислили ряд площадок, на которых они хотели бы провести митинг, но власти ответили, что буквально все они сегодня будут заняты другими мероприятиями с 7 до 22 часов. При этом чиновники даже не стали заморачиваться и отправлять на эти площадки сборщиков подписей и раздатчиков листовок. Корреспонденты РИА «Новый День» обошли ряд площадок, указанных в списке, и никаких мероприятий, о которых заявляли чиновники, там не обнаружили.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак, Николай Бутов

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