Голосование в заксобрание Челябинской области началось со скандала

В Челябинской области досрочные выборы в региональный парламент начались с нарушений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Златоусте члена территориальной избирательной комиссии отказались пускать в помещение ТИК. Об этом сообщает портал «Карта нарушений на выборах».

«11 сентября в 8 часов 15 минут в день начала досрочного голосования, меня как члена территориальной избирательной комиссии Златоуста Челябинской области (с полномочиями окружной избирательной комиссии по Златоустовскому одномандатному избирательному округу №8) с правом совещательного голоса от партии «Справедливая Россия» не пустили в здание , где расположена ТИК, – рассказал представитель ТИК. – Недопуск аргументируют тем, что администрация Златоустовского городского округа, в здании которой размещается ТИК, – режимный объект, и рабочее время начинается с 9:00, а также ссылаясь на распоряжение председателя ТИК».

Между тем, досрочное голосование на выборах в ЗСЧО стартовало сегодня в 8:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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