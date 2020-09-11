Металлурги помогут сохранить биологическое разнообразие на Южном Урале

ММК помогает сохранить биологическое разнообразие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», генеральный директор компании Павел Шиляев утвердил Программу по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории Челябинской области.

Программа предусматривает реализацию мероприятий по следующим основным направлениям деятельности: восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища; сохранение и повышение биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК»; озеленение территории города Магнитогорска.

Комментируя принятый документ, Павел Шиляев отметил: «Данная программа является логическим продолжением деятельности ММК, направленной на формирование благоприятной окружающей среды в местах размещения активов компании».

Один из ключевых элементов программы – восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища, которому в 2015 году был присвоен статус объекта рыбохозяйственного назначения высшей категории. Тем самым предполагается возможность использования водохранилища для вылова особо ценных и ценных видов рыб или для их искусственного воспроизводства.

С целью кардинального улучшения качества воды Магнитогорского водохранилища ПАО «ММК» реализовал в 2016-2018 годах проект «Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя» общей стоимостью более 600 млн рублей. Таким образом, достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод ПАО «ММК», что подтверждает отсутствие сбросов комбината в Магнитогорское водохранилище с ноября 2018 года и по настоящее время.

С целью повышения биоразнообразия водных экосистем ПАО «ММК» по согласованию с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства осуществляет зарыбление реки Урал и Магнитогорского водохранилища молодью сазана, который является аборигенным видом и одним из наиболее ценных объектов рыболовства. В период с 2018 по 2021 годы в акваторию Магнитогорского водохранилища будет выпущено около 800 тыс. мальков сазана штучной навеской 10 грамм.

В 2020 году запланирован эксперимент по выпуску 12 тыс. экземпляров молоди белого амура и толстолобика в оборотную часть Магнитогорского водохранилища. Белый амур и толстолобик – травоядные рыбы, которые питаются зелеными водорослями и фитопланктоном. Они предотвращают зарастание водоемов водорослями, уничтожают отмершие растения, что увеличивает содержание кислорода в воде. По результатам эксперимента планируется выполнить обоснование рыбоводно-биологического зарыбления Магнитогорского водохранилища на реке Урал дополнительными видами рыб.

В 2020 году выполнены экспериментальные биомелиоративные работы по высадке саженцев водного гиацинта «Эйхорния» в количестве 2000 штук в оборотную часть Магнитогорского водохранилища. Применение саженцев эйхорнии повышает качество воды за счет ее биологической очистки от растворенных загрязняющих веществ посредством природного сорбента.

По результатам эксперимента специализированной организацией будут определены оптимальные участки для размещения водных растений, а также их видовой и количественный состав. В 2021 году планируется закупить и высадить новые виды водных растений, а также отследить их влияние на качество воды в оборотной части Магнитогорского водохранилища.

Еще одно направление принятой программы – сохранение и повышение биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК».

В 2020-2021 годах специализированная организация выполнит комплексное экологическое обследование и разработку мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и повышение биоразнообразия, среди них: обследование территории и утверждение списка видов-индикаторов; исследование и мониторинг видов-индикаторов; выявление видов флоры и фауны, подлежащих сохранению и восстановлению; разработка мероприятий по сохранению биоразнообразия; определение контрольных точек для оценки их эффективности; размещение в публичном пространстве отчетов, с участием заинтересованных сторон в обсуждении результатов работы.

Разработанные мероприятия по сохранению и повышению биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК», будут реализовываться поэтапно до 2025 года за счет собственных средств комбината.

Важной частью природоохранной деятельности ПАО «ММК» является озеленение территории Магнитогорска. Комбинат совместно с администрацией города реализует масштабную программу по озеленению Магнитогорска, в рамках которой до 2023 года планируется высадить около 11 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Инвестиции в проект составят 57 млн рублей.

В течение последних трех лет благодаря проектам озеленения Магнитогорского металлургического комбината на территории города высажено более 6 тыс. единиц зеленых насаждений, видовой состав которых включает в себя саженцы ясеня, клена остролистного, липы, березы, сибирских елей, рябины.

Работы по посадке выполняются специализированной организацией из Екатеринбурга, саженцы приобретаются в питомниках Казани и Перми. Кроме того, за счет средств ПАО «ММК» осуществляется уход и полив, а при необходимости – и замена посадочного материала.

В 2020 году массовая высадка деревьев запланирована на позднюю осень, когда растениям будет проще адаптироваться. Будет высажено почти 2 тыс. саженцев клена остролистного, березы, сибирских елей.

Программа озеленения является неотъемлемой частью общей стратегической инициативы комбината «Чистый город», которая предполагает снижение к 2025 году уровня загрязнения атмосферы Магнитогорска до значений, соответствующих понятию «благоприятная окружающая среда».

Большое внимание ПАО «ММК» уделяет работе по восстановлению нарушенных земель. В рамках программы по рекультивации отработанного пространства Западного карьера горы Магнитная в настоящее время выполнена биологическая рекультивация на площади 154 тыс. кв. м, высажено 5,6 тыс. шт. саженцев деревьев (ясень, береза, яблоня) и 5,9 тыс. шт. кустарников (акация и шиповник). Затраты на выполнение мероприятия составили 85 млн рублей.

До 2025 года на всей площади отработанного Западного карьера горы Магнитная, которая оценивается в 1,5 млн кв. м, будет выполнена биологическая рекультивация, которая предусматривает создание экранирующего и плодородного слоя (агротехнический этап), посев трав, высадку кустарников и деревьев (лесотехнический этап).

Челябинск, Виктор Елисеев

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