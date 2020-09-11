В Челябинской области ковид подхватили еще несколько школьников

В Челябинской области за сутки подтверждено 77 новых случаев коронавирусной инфекции. Четверо из заболевших – школьники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на карантин из-за инфекции по-прежнему закрыты 4 класса.

Региональный минздрав сообщает о 4 умерших зараженных: у всех официальной причиной смерти стали хронические заболевания, ковид был сопутствующей инфекцией.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 15 тысяч 225 инфицированных, 416 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.09.20

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