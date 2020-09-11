15-летний южноуралец погиб в трансформаторной будке

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 10 сентября в помещении трансформаторной подстанции поселка Теченский Сосновского района обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками поражения электрическим током.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, молодой человек с 18-летним знакомым зашли в открытую подстанцию в поисках цветного металла.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, балансовой принадлежности технического объекта и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного режима эксплуатации трансформаторной подстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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