«Огненная страсть»: ревнивый челябинец поджог квартиру сожительницы

Житель Челябинска предстанет перед судом за поджог квартиры сожительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога.

По версии следствия 31 марта нынешнего года, изрядно подвыпивший мужчина, находясь в квартире сожительницы, поругался с ней «на почве ревности». После ссоры он поджег диваны в кухне и в комнате, после чего ушел из квартиры. В результате полностью выгорела кухня женщины, частично повреждены комната квартиры, входная дверь, окна, все предметы быта и одежда, в том числе вещи несовершеннолетнего ребенка. Ущерб превысил 650 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска. Теперь 50-летнему «Отелло» грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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