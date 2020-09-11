Экс-сотрудники ГИБДД отправятся в колонию за взятку от челябинца

Вынесен приговор в отношении бывших сотрудников ГИБДД Челябинска за получение взятки от водителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал бывших сотрудников полиции в получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что мужчины, являясь инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Челябинску, в мае 2020 года во время несения службы остановили автомобиль под управлением нетрезвого водителя. После процедуры освидетельствования они предложили челябинцу передать им 50 тысяч рублей, пообещав вернуть права и избавить его от дальнейших разбирательств.

Водитель согласился. Вместе они доехали до его дома, где мужчина отдал им деньги, которые полицейские разделили между собой. А после сообщил о произошедшем в службу собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. После того, как информация подтвердилась, сотрудники были уволены по отрицательным мотивам.

«Судом виновным назначено наказание в виде 3 лет и 3 лет 3 месяцев лишения свободы соответственно, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 5 лет, с лишением специальных званий «старший лейтенант полиции», с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима каждому», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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