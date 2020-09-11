Зэк-иностранец останется за решеткой еще на 20 лет за попытку реализовать кило наркотиков

В Челябинске вынесен приговор о незаконном обороте около 1 килограмма наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал челябинку и ее сожителя виновными в покушении на незаконный сбыт и незаконном сбыте наркотических средств, совершенных с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере, организованной группой.

Судом установлено, что в январе 2020 года гражданин иностранного государства, отбывая наказание в местах лишения свободы, договорился с неустановленным лицом об организации места скрытого хранения героина массой около 1 кг, о чем сообщил своей сожительнице.

Женщина извлекла наркотическое средство из тайника, расфасовала на более мелкие партии, после чего организовала «закладку» части наркотиков и была задержана.

В ходе обыска по месту проживания соучастницы оставшееся наркотическое вещество обнаружено и изъято сотрудниками полиции.

Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина получил 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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