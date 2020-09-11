Облизбирком и общественники заявили о нарушениях в ходе выборов в Челябинской области

Облизбирком и лояльная властям общественная палата Челябинской области подтверждают нарушения на выборах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественной палаты Челябинской области, мониторинговые группы структуры продолжают свою работу по отработке обращений.

Так, общественники подтвердили факт размещения на стенах многоквартирного дома в Златоусте агитационные материалы одного из кандидатов в депутаты городского округа вчера, 10 сентября. «В ходе проверки удалось связаться с кандидатом в депутаты, который заявил, что не имеет отношения к размещению данных агитационных материалов. По данному факту направлено заявление в полицию», – рассказали в ОП.

Подтверждает факты нарушений в областная избирательная комиссия Челябинской области. «Сегодня в Калининском районе Челябинска наблюдатели сообщили «о странностях с опломбировкой урны» в участковой избирательной комиссии №532, – сообщает ее официальный telegram-канал. – По данному факту Избирательной комиссией Челябинской области проведена проверка. Установлено, что стационарный ящик для голосования действительно не был опломбирован. По данной ситуации составлен акт. Данный ящик для голосования опечатан. Процедурное нарушение своевременно устранено и не влияет на процесс голосования».

Между тем, замечание наблюдателей о том, что на момент опломбирования в урне было заметно больше бюллетеней, чем число проголосовавших на тот момент избирателей, в облизбиркоме никак не прокомментировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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