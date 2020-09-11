Центр Челябинска закроют для автотранспорта из-за салюта

В субботу в центре Челябинска будут действовать ограничения движения автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 12 сентября, в связи с вводимыми ограничениями дорожного движения в вечернее время работа маршрутов изменится. А после праздничного фейерверка общественный транспорт развезет горожан по домам.

В связи с проведением салюта с 20:00 до 22:30 закроется движение:

• по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

• по улице Братьев Кашириных от улицы Косарева до улицы Свободы / Труда;

• по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;

• по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

• по проспекту Ленина от улицы Красная до Советской.

Автовокзал «Центральный» у дворца спорта «Юность» завершит свою работу в 18:00. Все рейсы будут прибывать и отправляться с автостанции у областной клинической больницы.

Во время проведения фейерверка трамваи будут работать по измененному маршруту:

• №3: ЧМК – Теплотех – Российская – Карла Маркса – Завод. им Колющенко;

• №5: ЧЭМК – Горького – Карла Маркса – Завод. им Колющенко;

• №14: отправится с улицы Чичерина в 22:59 до остановки Копрового;

• №15: поедет с ЧТЗ в 21:38, 21:58, 22:05, и проследует по улице Горького до Теплотехнического института; отравление рейса с улицы Чичерина состоится в 22:02 до Теплотехнического института;

• №16: Чичерина – Теплотех – Российская – Карла Маркса – Завод. им Колющенко. Рейс с улицы Чичерина в 20:18 следует по улице Кирова до остановки «Калинина», в 20:45, 21:37, проследует до остановки Першино;

• №17: отправляется с Чичерина в 19:31 и следует по Российской, Карла Маркса до остановки «Театр оперы и балета», в 19:56 проследует до остановки ДС «Юность», в 20:16 до остановки «Калинина», а в 20:27 до ЧМК. Маршрут с Медгородка в 19:53 поедет только до остановки ДС «Юность»;

• №20: рейс с ЧМК в 20:29 отправляется до ЧЭМК;

• №22: с 20:15 до 22:30 следует по маршруту Чичерина – Российская – Чистопольская.

Отметим, что маршруты трамвая № 7, 18, 19 и троллейбуса № 10, 11, 26 работают без изменений.

После праздничного фейерверка транспорт будет сосредоточен на следующих остановках:

С остановки Железнодорожный вокзал оправится автобус №64 Железнодорожный вокзал – Автобусный парк, который проследует по улицам Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля и Профессора Благих. Также на данном остановочном пункте будут работать трамваи №3 Завод им. Колющенко – ЧМК, №5 Завод им. Колющенко – ЧЭМК» (по Карала Маркса, Горького), №7 Завод им. Колющенко – ЧГРЭС (по Карала Маркса, Российской), №8 Завод им. Колющенко – Чистопольская (по Карала Маркса), и №16 Завод им. Колющенко – Чичерина».

На остановке «Театр оперы и балета» горожан будет ожидать трамвай №16 Театр оперы и балета – Завод им. Колющенко.

С остановки улицы Калинина (ул. Кирова) будут следовать трамваи №14 Калинина – ЧМК – Копровый, №15 Калинина – пр. Победы – Горького – ЧТЗ и №16 Калинина – пр. Победы – Чичерина. А со строны Свердловского проспекта поедут троллейбусы №7 до АМЗ, №7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого) и №12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту).

С Теплотехнического института будут выезжать трамваи №3 Теплотехнический институт – ЧМК, №15 Теплотехнический институт – Чичерина и №15 Теплотехнический институт – пр. Победы – Горького – ЧТЗ и автобусы №39 Теплотехнический институт – Хохрякова – ЧТЗ, №39 Теплотехнический институт – Комсомольский проспект – Чичерина, №86 Теплотехнический институт – Комарова – Мехколонна, №91 Теплотехнический институт – Горького – Ленинский район (ТК Молния) и №91 Теплотехнический институт – Комсомольский проспект – С. Юлаева.

На остановке ЮУрГУ гости праздника смогут уехать на автобусах №4 ЮУрГУ – Мамина и №81 ЮУрГУ – Энгельса – Доватора – Гагарина – Энергетиков – Машиностроителей – Чистопольская.

В районе дворца спорта «Юность» будут работать трамваи №17 до улицы Медгородка и №17 до улицы Чичерина, а также троллейбусы №7 до АМЗ, №7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого) и №12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту).

На остановке «Алое поле» будут находиться троллейбусы:

• №7 Алое поле – АМЗ;

• №7 Алое поле – ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);

• №8 Алое поле – ЧКПЗ (по улице Гагарина, Новороссийской Машиностроителей);

• №8, №19 до ПкиО;

• №12 Алое поле – Молдавская (по Комсомольскому проспекту);

• №17 Алое поле – Молдавская (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев);

• №19 Алое поле – Первоозерный (по Героев Танкограда, Бажова);

• №26 Алое поле – Молдавская (по Братьев Кашириных, Чичерина).

На перекрестке улиц Труда и Энгельса жителей будут ожидать троллейбусы трех маршрутов:

• №14 до ЧМК (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Румянцева, Богдана Хмельницкого)

• №17 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев)

• №26 до улицы Молдавской (по Братьев Кашириных, Чичерина).

С остановки Площадь Революции в вечернее время поедут троллейбусы №8, №19 до ПкиО, №17 Площадь Революции – Молдавская (по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев) и №26 Площадь Революции – Молдавская» (по Братьев Кашириных Чичерина).

С остановки по улице Краснознаменная (по Братьев Кашириных) проследуют автобусы №39 ост. ул. Краснознаменная – Бр. Кашириных – Чичерина и №86 ост. ул. Краснознаменная – Бр. Кашириных – Ак. Королева.

К тому же, жители Челябинска смогут воспользоваться последними рейсами автобусных маршрутов №31 ЧМК – Академика Сахарова и №71 ЧМК – Петра Столыпина, в сторону Северо-Запада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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