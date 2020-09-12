В Челябинской области проголосовали четверть миллиона человек

Челябинский облизбирком рассказал о явке в первый день досрочного голосования.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября явка на выборах в Единый день голосования в Челябинской области составила 9,41 % избирателей, проголосовало 245 145 человек.
Напомним, 13 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области, а также муниципальных собраний депутатов в ряде территорий Южного Урала.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.09.20
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