На Южном Урале продолжает расти число больных COVID-19

В Челябинской области число больных коронавирусной инфекцией выросло почти на восемь десятков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 12 сентября в регионе подтверждено 15 тысяч 304 случая заболевания COVID-19 (+ 79 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники – 3 человека). Четыре класса в школах региона все еще закрыты на карантин.

Больных COVID-19 – 2727 человек.

За прошедшие сутки выписаны 64 человека. Всего 12 тысяч 116 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки умерло 4 человека, у всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

74-летняя пациентка скончалась от атеросклеротической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности. Причиной смерти 78-летнего южноуральца стали сахарный диабет и острый инфаркт миокарда. 79-летняя жительница региона умерла от гипертонической болезни и мелкоочагового кардиосклероза. 81-летняя женщина скончалась от крайней степени ожирения и острой сердечной недостаточности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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