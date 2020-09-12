В Челябинске решили «сделать» явку за счет подопечных интерната для стариков и инвалидов

Наблюдатели рассказали о нарушениях на довыборах депутата Металлургического районного совета Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители ЛДПР требуют признать недействительным выездное голосование в специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, проведенное УИК 721. Соответствующая жалоба составлена и направлена. Об этом они сообщили в своем telegram-канале.

«Сначала наблюдателей от нашего кандидата на довыборах депутатов в Совет депутатов Металлургического района члены УИК отказались брать с собой. Между тем в доме-интернате порядка 200 избирателей! Цифра для выборов органов МСУ приличная», – отмечают авторы канала.

После того, как наблюдатели все же поехали, они зафиксировали ряд нарушений. Так, один из кандидатов проводит среди избирателей агитацию за себя. Не отставали и другие участники действа. «Избирателям подсказывают фамилии и показывают, за кого голосовать. За ширмой находится два человека – избиратель и сотрудник. Тут же стол, где уже открыто голосуют другие пожилые люди. Сотрудники указывают, куда ставить галочки. Члены избирательной комиссии на замечания не реагируют», – возмутились наблюдатели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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