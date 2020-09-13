За два дня на выборах проголосовали полмиллиона южноуральцев

Почти полмиллиона жителей Челябинской области проголосовали до наступления Единого дня голосования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, по итогам второго дня досрочного голосования 12 сентября явка на выборах в Единый день голосования в Челябинской области составила 17,81 % избирателей, проголосовало 464 199 человек.

В Челябинской области проходят выборы нового состава регионального законодательного собрания, а также в собрания депутатов значительного числа муниципалитетов и поселений. В выборах областного парламента участвую девять политических партий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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