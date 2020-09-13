Явка на голосовании в Челябинской области приблизилась к 20%

Каждый пятый избиратель Южного Урала проголосовал на выборах в заксобрание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 13 сентября 2020 года в Челябинской области проходит единый день голосования. 2321 участок для голосования открыт, все участки работают в штатном режиме.

Сделать свой выбор можно будет до 20:00. Количество проголосовавших на 10:00 часов составило 19,24 % от общего числа избирателей, проголосовало 500 550 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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