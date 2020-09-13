Еще у шестерых школьников диагностировали COVID-19

В Челябинской области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, сегодня, на утро 13 сентября в регионе подтверждено 15382 случая заболевания COVID-19 (+ 78 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники – 6 человек).

Больных COVID-19 – 2779 человек.

За прошедшие сутки выписаны 23 человека. Всего 12139 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

️За прошедшие сутки умерло 3 человека. 70-летний южноуралец скончался от атеросклеротической болезни сердца и гипертонической болезни с поражением сердца (ковид сопутствующий). Причинами смерти 82-летнего пациента стали гипертоническая болезнь и атеросклероз коронарных артерий и аорты. 81-летняя женщина умерла от атеросклеротической болезни сердца и нарушений ритма сердца (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

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