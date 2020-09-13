На Южном Урале мешают работать наблюдателям на выборах и игнорируют религиозные убеждения избирателей

Челябинск, Сентябрь 13 (Новый День, Виктор Елисеев) – Наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях в ходе голосования в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в первые часы Единого дня голосования на избирательных участках фиксируются нарушения. Об этом сообщает портал «Карта нарушений на выборах».

Так, на УИК №721 в Челябинске отказались пускать наблюдателей и члена УИК с правом совещательного голоса от кандидата на участок, расположенный в доме престарелых. Отказ во входе объясняют продолжающимся карантином из-за COVID-19. При этом для представителя «партии власти» сделали исключение.

В Миассе председатель УИК №223 при проведении надомного голосования отказывается обеспечивать доставку до мест надомного голосования членов комиссии с правом совещательного голоса или наблюдателей, утверждая, что они должны добираться до места надомного голосования самостоятельно.

Отказались доставить наблюдателя на надомное голосование и в селе Черновское, расположенном на территории Миасса.

В Челябинске на участке №532 председатель и члены УИК препятствуют наблюдателям от одного из кандидатов в ознакомлении со списками избирателей. При этом ни все-таки смогли зафиксировать, что в списке избирателей проставлены ручкой подозрительные отметки, объяснить которые члены УИК не захотели. Кроме того, члены УИК выписывают данные избирателей старше 65 лет, заявляя, что намерены прийти к ним на надомное голосование, хотя горожане не просили об этом.

Кстати, в своем рвении члены комиссий уже пренебрегают религиозными убеждениями челябинцев. Об этом горожанка также сообщила «Карте нарушений на выборах». «Ко мне за субботу два раза приходили с просьбой проголосовать из дома. Первый раз в 11 утра я отказала: «Сейчас шаббат, не надо меня беспокоить с такими вопросами». А в 16:30 ко мне пришли опять. Никто из моей квартиры не подавал запросов в УИК на надомное голосование. В квартире прописана бабушка, но живет в другом месте. Возможно, недобросовестные соцслужбы передали автоматически и без спроса ее данные в УИК», – рассказала женщина. Она намерена потребовать выяснить данные человека, передавшего в комиссию просьбу прийти по ее адресу и привлечь к ответственности за распространение персональных данных.

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