В Златоусте признали недействительными бюллетени досрочного голосования

На одном из участков Златоуста признали недействительными бюллетени досрочного голосования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняла участковая избирательная комиссия №111.

«На УИК 111 в Златоусте комиссия вопреки порядку работы с сейф-пакетами вскрыла все имеющиеся сейф-пакеты и опустила бюллетени из них в урну. Общественные контролеры будут подавать жалобу, – сообщили наблюдатели на портале «Карта нарушений на выборах». – Накануне вечером эти сейф-пакеты были опечатаны с нарушением Порядка, установленного ЦИК».

Челябинск, Виктор Елисеев

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