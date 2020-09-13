В Копейске полиция задержала подростков в масках с лицом кандидата

Под Челябинском полиция задержала несовершеннолетних, устроивших флэш-моб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел недалеко от одного из избирательных участков. Об этом пишет telegram-канал «НеКопейский рабочий».

«Несовершеннолетние в масках, на которые было нанесено лицо кандидата в депутаты ЗСО, устроили флэш-моб во дворе копейской школы. В итоге троих подростков доставили в копейский отдел внутренних дел. В полиции отметили, что им поступил сигнал о незаконной агитации», – пишут авторы канала.

В партии, от которой баллотируется политик, заявили, что не видят в действиях подростков нарушений, сообщает канал, поскольку они не призывали голосовать за кандидата, а изображение лица не является агитацией.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.20

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