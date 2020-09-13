Южный Урал лидирует по числу жалоб на нарушения в Единый день голосований

Челябинская область входит в пятерку лидеров по числу жалоб на нарушения в ходе голосования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе движения в защиту прав избирателей «Голос», на горячую линию общественников за время кампании на 10 часов 13 сентября было принято 729 звонков, из них 91 звонок поступил за период с вечера 12 сентября по московскому времени (в том числе 19 обращений, которые потребовали консультаций квалифицированных юристов).

На «Карту нарушений» в день голосования 13 сентября на 10 утра поступило 81 сообщение о возможных нарушениях из 30 регионов страны. За время кампании поступило 1175 сообщений из 57 регионов. В 343 случаях сообщается, что о нарушении поданы официальные жалобы, в 41 сообщении говорится о получении официальной реакции.

По числу сообщений о возможных нарушениях на «Карту нарушений» в день голосования 13 сентября на 10:00 мск лидирует Челябинская область (12). Дале следуют Краснодарский край (9), Самарская область (8), ЯНАО (7) и Владимирская область (5).

Входит в Южный Урал в пятерку лидеров и по сообщениям на карту нарушений в целом за период кампании выглядит в данный момент следующим образом. Здесь на первом месте находится Краснодарский край (174). Следом идут Ивановская (96), Самарская (87), Орловская (86) и Челябинская (83) области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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