Южноуральцы не хотят идти на выборы

Челябинская область проваливает явку в Единый день голосования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, на 14 часов 13 сентября количество проголосовавших составило 26,26 % от общего числа избирателей, проголосовало 682 993 человек.

Таким образом, за первую половину Единого дня голосования на избирательные участки пришли всего 7% южноуральцев, имеющих право голоса – менее 180 тысяч человек. Логичный итог невзрачной избирательной кампании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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