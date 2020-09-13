В Челябинской области появились избиратели-фантомы

Сразу несколько южноуральцев, придя на избирательный участок, узнали, что уже голосовали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», житель Металлургического района Челябинска пришел проголосовать на участок по месту регистрации №670, но члены комиссии не выдали ему бюллетень.

«В школе №103 председатель комиссии мне сказал, что я уже отдал свой голос на дому, но никакую заявку на выездное голосование я не подавал и, конечно, не отдавал свой голос на этих выборах до сегодняшнего дня! И вот, в единый день голосования я тоже не смог это сделать – мне так и не выдали бюллетень», – рассказал челябинец.

Аналогичная ситуация произошла в Кизильском районе. На участке №1723 мужчине не дали проголосовать, сославшись на то, что он сделал свой выбор на дому. «Более того, на некоторых участках в таких случаях члены комиссии предлагают избирателям проголосовать от имени другого человека», – сообщают представители партии.

В то же время, на портале «Карта нарушений на выборах» уже несколько раз сообщали о том, что члены УИК выезжают для надомного голосования даже в случаях, когда избиратели не подавали заявлений. Так, в Миассе на участке №196 в список для надомного голосования внесли данные 33 человек. Но во время выезда выяснилось, что 2 человека из списка заявили, что не подавали заявлений, а еще 6 не было дома.

Кроме того, с мест поступают сообщения, что сотрудникам бюджетной сферы и ряда предприятий, якобы, обещают премию в размере 300-500 рублей за голосование за определенных кандидатов. Официально эту информацию никто не подтверждает.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.20

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