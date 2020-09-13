Передумали: в Златоусте УИК отменила решение о признании бюллетеней недействительными

В Златоусте участковая избирательная комиссия отменила собственное решение.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», решение признать бюллетени досрочного голосования приняла участковая избирательная комиссия №111 после жалобы наблюдателей.

«На УИК 111 в Златоусте комиссия вопреки порядку работы с сейф-пакетами вскрыла все имеющиеся сейф-пакеты и опустила бюллетени из них в урну. Общественные контролеры будут подавать жалобу, – сообщили наблюдатели на портале «Карта нарушений на выборах». – Накануне вечером эти сейф-пакеты были опечатаны с нарушением Порядка, установленного ЦИК».

После того, как об этом рассказали в прессе, УИК приняла решение опечатать урну, куда опустили бюллетени досрочного голосования. Однако через некоторое время это свое решение комиссия отменила. В облизбиркоме также заявили, что не видят оснований для признания бюллетеней недействительными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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