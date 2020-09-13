Пожилой южноуралец приковал себя цепью к избирательному участку

В Челябинской области пенсионер приковал себя цепью к избирательному участку в знак протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на одном из избирательных участков Миасса, где проходят выборы в Законодательное собрание Челябинской области и собрание депутатов Миасского городского округа. Об этом сообщает группа «Интересный Миасс» в социальных сетях.

«Сегодня, в день голосования 13.09.2020 года, пожилой человек, разуверясь в чиновниках «Единой России» и самой партии, вышел и приковал себя цепью на УИК 24-го округа к перилам школы №14. На вопрос зачем – ответил, что замерзает несколько лет подряд без газа. Прошел ряд судов. Но, видимо, правосудие и законы как дышло. Для одних можно все, для других найдется статья на все случаи жизни. Вот и данному разочарованному россиянину, видимо, прилепят штраф и не более, а разбираться в этом отчаянном поступке, думаю, никто не станет! Видел бы этого старика сам Путин... Интересно, стало бы стыдно?" – пишет автор поста.

Впрочем, в реакции власти горожане ничуть не сомневаются. «Слово «стыд» нашей власти не знакомо!" – написала одна из жительниц региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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