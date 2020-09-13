Жители Челябинской области проигнорировали единый день голосования

В Челябинской области провалились выборы в заксобрание.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, голосование на выборах 13 сентября завершилось.
В регионе проходили выборы в законодательное собрание области, собрания депутатов муниципалитетов (за исключением Челябинска и Трехгорного), а также советы поселений.
На 18:00 количество проголосовавших составило 31,06 % от общего числа избирателей, проголосовало 807 964 человек.
Итоговая явка вряд ли превысит 35%. Число проголосовавших, озвучиваемое облизбиркомом в течение дня, росло относительно равномерно: в начале дня голосования каждый два часа прибавлялось порядка двух процентов, в 14:00 и 16:00 эта цифра выросла до 3%. Но последние данные вновь показывают рост явки на 2%.
Между тем, данные экзитполов говорят о прохождении по спискам лишь четырех партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.
Челябинск, Виктор Елисеев
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