Челябинский облизбирком озвучил странные итоги выборов

Облизбирком опубликовал данные по явке на выборах на полчаса до их окончания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, количество проголосовавших на 19:30 составило 32,75 % от общего числа избирателей, проголосовало 852 059 человек.

Зачем облизбиркому оставлять «интрига» на полчаса, станет известно, видимо, чуть позже. Но вряд ли можно будет изменить оценку итоговый вывод: выборы на Южном Урале провалились, что свидетельствует о категорическом неприятии большинством южноуральцев происходящего в регионе.

Несмотря на усилия «несистемной» оппозиции и действующих властей, жителей Челябинской области не удалось завлечь на избирательные участки. По всей видимости, южноуральцы не верят ни губернатору Алексею Текслеру, ни его официальным оппонентам из партий системной оппозиции, ни оппозиции несистемной. И предпочли провести воскресенье не на избирательных участках, а на садовых или просто в собственных квартирах и домах, пытаясь отдохнуть перед очередной рабочей неделей.

Между тем, партия «Единая Россия» уже заявила о том, что завоевала две трети мандатов Законодательного собрания Челябинской области. Впрочем, на фоне общей явки подобный результат вряд ли дает повод для гордости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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