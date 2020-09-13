В южноуральском отделении «Единой России» меняется власть

В Челябинском региональном отделении партии «Единая Россия» меняется власть: секретаря ЧРО Владимира Мякуша отправляют в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, подводя предварительные итоги выборов лидер партии Дмитрий Медведев предложил южноуральскому губернатору возглавить региональное отделение.

«Та работа, которая была вами проведена в процессе подготовки к этим выборам, уже в качестве члена партии «Единая Россия», дает мне основание предложить вам возглавить региональную партийную организацию», – заявил Медведев главе региона. Но вместо Текслера ответил Мякуш: он заверил Медведева, что единороссы к ротации готовы. А будущий главный партиец Южного Урала добавил, что решение будет принято на ближайшей партийной конференции.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.09.20

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