Шесть партий преодолевают пятипроцентный барьер на выборах в южноуральский парламент

В Законодательное собрание Челябинской области могут пройти шесть партий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации на 2:18 понедельника, в голосовании по партийным спискам уверенно лидирует партия «Единая Россия», набирающая 44,09% голосов.

На втором месте следует «Справедливая Россия», за которую проголосовали 14,37%.

Третье место занимает КПРФ с 11,43% голосов. На пятки ей наступает ЛДПР с 11,36%.

Главным сюрпризом может стать прохождение в южноуральский парламент Партии пенсионеров: активизировавшее предвыборную кампанию уже на ее исходе избирательное объединение получает 5,61%.

Кроме того, на пороге прохождения в заксобрания находится «Зеленая альтернатива», получившая на 2:18 понедельника 5,02%.

Как сообщает telegram-канал «Глав.Индекс», наибольшую поддержку «Единая Россия» получила в Каштакском (57,83%), Металлургическом (53,78%) и Южном (49,47%) избирательных округах.

Меньше всего голосов «партия власти» получила в Копейском (30,91%), Горнозаводском (32,96%) и Калининском (33,38%) округах.

Интересно, что облизбирком круто изменил тактику информационного освещения итогов голосования. Так, вечером в воскресенье пресс-служба комиссии удивила журналистов публикацией явки на 19:30 – ранее последними данными по явке долгие годы была информация на 18:00. Но после этого облизбирком замолчал: если раньше на протяжении ночи публиковались промежуточные результаты голосования, на этот раз ни одного «промежуточного» пресс-релиза за всю ночь не появилось. Молчит избирком и сейчас.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.20

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