В Челябинской области за 5 дней коронавирусом заболели 20 школьников

В Челябинской области за сутки выявлены 73 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро из вновь заболевших – школьники. По предписанию Роспотребнадзора в связи с выявленными случаями COVID-19 закрыты по-прежнему 4 класса. Это говорит о том, что вновь выявленные инфицированные ученики заразились внутри класса. Всего за последние 5 дней сентября заболели 20 школьников.

Минздрав сообщает еще о двух смертях среди зараженных – у обоих умерших причиной стали хронические заболевания, ковид был сопутствующим.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 15 тысяч 455 инфицированных, 425 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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